歌手の渡辺美里（58）が15日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ブレーク当時のハードな状況を振り返る場面があった。1985年18歳でデビューした渡辺。デビュー翌年に「MyRevolution」が大ヒットし、黒柳徹子が司会を務めるTBS「ザ・ベストテン」にも出演していた。同曲のヒットを振り返り、「デビューした年にはこの曲ができてましたから、そんな早い段階でたくさんの方たちに支持していただ