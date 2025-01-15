英障害G1チャンピオンハードル（3月11日、チェルトナム芝約3300メートル）の登録馬が14日、発表され、オールザワールド（牡8＝中竹）がエントリーした。同レースは1927年に創設され、障害競走の祭典「チェルトナムフェスティバル」の初日メインとなる伝統の一戦。森一とコンビ継続で臨む。一昨年暮れの障害転向後、2戦目に勝ち上がると平場オープン、三木ホースランドパークジャンプSと3連勝し、昨秋の前走東京ハイジャンプ3