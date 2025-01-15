ジョンソンは、「受験期の悩み」に関する調査を実施した。調査対象となったのは、昨年大学/高校受験を経験した受験生とその親合計400名であり、調査期間は2024年10月３日~10月４日であった。なお、データは四捨五入しているため、合計パーセンテージが100%にならない場合があるという。あなたは、受験期に不安やストレスを感じていましたか。(n=208)受験期に不安やストレスに感じていたこととして、あてはまるものをすべてお選びく