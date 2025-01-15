北海道上士幌町の糠平湖に出現した「アイスバブル」＝15日午前北海道上士幌町の糠平湖で、凍った湖面に湧き出たガスなどの気泡が閉じ込められた「アイスバブル」が出現し、見頃を迎えている。15日も積もった雪を掘り返すと大小の丸く白い泡が姿を見せ、観光客らは神秘的な光景に見入った。湖上でワカサギ釣りも楽しんだという札幌市の会社員秋山英さん（34）は「この景色をつくり出す自然のすごさを改めて感じる」と話した。