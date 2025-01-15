英俳優のジェイソン・ステイサム主演の映画「ビーキーパー」を配給する「株式会社クロックワークス」が14日、公式サイトで、同作の入場者特典について謝罪した。乃木坂46岩本蓮加、SNSでの画像流出で活動自粛「軽率な行動で…」公式サイトでは「映画『ビーキーパー』入場者特典の配布物に関するおわび」とし、「この度、弊社配給作品『ビーキーパー』劇場特典配布の内容に関して、ご意見を頂きました」と報告。「受け取らないとい