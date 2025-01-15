［エルサレム１４日ロイター］ - イスラエルの極右政党「ユダヤの力」を率いるベングビール国家治安相は１４日、カタールで交渉が行われているパレスチナ自治区ガザ停戦と人質解放協定にネタニヤフ首相が同意した場合は辞任すると警告した。停戦はパレスチナのイスラム組織ハマスへの危険な降伏だとし、スモトリッチ財務相に停戦協定阻止に向けた最後の試みに加わるよう要請していた。ベングビール氏は「イスラエル国防軍