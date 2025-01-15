大分県佐伯市内の高校に侵入して、女子生徒3人の体育館シューズを盗んだとして男が逮捕されました。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、佐伯市内に住む無職の51歳の男です。 警察によりますと、男は2024年8月11日頃、佐伯市内の高校に侵入して、教室内に設置しているロッカーから女子生徒3人の体育館シューズ3足（時価合計約6000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 同じ高校に侵入してシュ&#1254