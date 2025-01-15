10代の女性を会社の建物に監禁し、わいせつな行為をしたとして、会社員の男が14日、逮捕されました。 監禁と不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、球磨郡山江村の会社員･藤岡孟之容疑者(34)です。人吉警察署によりますと藤岡容疑者は1月8日、自身が勤める会社の敷地内の建物で、鍵をかけて10代の女性を監禁し、無理やりキスをしたり、服の上から胸や下半身を触ったりした疑いがもたれています。女性はこの敷地内で行われた別