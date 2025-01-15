Kentaro Okasaka［東京１５日ロイター］ - 牧野フライス製作所は１５日、買収提案を受けているニデックに対し、社外取締役４人で構成する特別委員会が株式公開買い付け（ＴＯＢ）の開始を５月９日まで延期するよう要請する要望書を送付したと発表した。ニデック側は４月４日にも開始する予定だとしていた。ＴＯＢの買付予定数下限を総議決権の３分の２相当にすることも要望した。延期要請の理由として、完全子会社化による相乗