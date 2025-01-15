カステヤノスが日本で感じた大谷翔平の存在感フィリーズのニック・カステヤノス外野手が米メディア「ジョムボーイ・メディア」に出演し、日本で体験した“大谷フィーバー”について語った。同番組の司会を務めるクリス・ローズ氏が「ソトがあれだけの契約を結んだことに驚きましたか？」とたずねると、言葉に出てきたのはドジャース・大谷翔平投手のことだった。フアン・ソト外野手の契約については「（代理人の）スコット（ボ