女優・橋本環奈が14日（火）、朝ドラ『おむすび』オフショットを公開した。【別カット】橋本環奈の“ギャル度”増した茶髪オフショット千年に一人の逸材として話題を呼び、その後女優として大活躍を続ける橋本環奈。2024年後期の連続テレビ小説『おむすび』でヒロインを務めている。橋本は14日、「新婚さんペアルック。笑 #朝ドラおむすび」とXを更新。朝ドラ『おむすび』より、翔也役・佐野勇斗とのペアルック姿のオフショットを