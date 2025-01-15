【ビルドウィザーズ】 1月15日ごろより順次発売 価格：1回400円 スタンド･ストーンズは、カプセルフィギュア「ビルドウィザーズ」を1月15日ごろより順次発売する。価格は1回400円。 本商品はイラストレーター・ケースワベ氏デザインによるカプセルフィギュア。種類は全5種類で、頭部と胴体を組み替えて遊ぶことがで