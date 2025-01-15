１４日、列車に乗るため重慶市の重慶西駅にやって来た乗客。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京1月15日】中国で14日、春節（旧正月、今年は1月29日）の帰省やUターンのための特別輸送態勢「春運」がスタートした。期間は2月22日までの40日間となる。１４日、広東省の深圳北駅で、「春運」最初の同駅発西安北行き動車組（動力分散式列車）Ｇ８３４便に乗り込む乗客。（深圳＝新華社記者／毛思倩）１４日