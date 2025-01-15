15日朝、名古屋市熱田区で乗客約60人を乗せた市バスが、扉を開けたまま8メートルにわたり走行しました。 【写真を見る】受験生乗せた市バス 前の扉を開けたまま走行「後ろのドアの開け閉めに苦労し、意識が向いていなかった」名古屋市 乗客の多くは受験会場に向かう中学生でしたが、ケガ人やバスの遅延はありませんでした。 名古屋市交通局によりますと、15日午前8時ごろ、名古屋市熱田区桜田町のバス停で、乗客約60人を