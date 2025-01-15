北京を訪れている自民党の森山裕幹事長らの訪中団が、先ほど中国共産党ナンバー2の李強首相と面会しました。石破総理からの親書を手渡します。【映像】会談の様子「日中関係が発展して良かったと両国民に実感してもらえるには何が今後必要なのか率直に議論させて頂きたいと思います」（森山幹事長）一方の李首相は「今が日中関係発展の重要な時期だ」と述べました。日本側は「王毅外相や李強首相の早期訪問を期待する」とし