お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二（60）が14日深夜、TBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に生出演。還暦祝いに受け取った“意外な”プレゼントについて語った。今月10日に還暦を迎えた田中。誕生日会には「古坂（大魔王）とか西尾（季隆）とかウエンツとか」と豪華メンバーが参加したという。盛大に祝ってもらう中、還暦にちなんだ「赤」にまつわるプレゼントももらったと言う。古坂からは赤茶のバッグ、