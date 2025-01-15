俳優の高橋英樹が15日に自身のアメブロを更新。妻・美恵子さんと訪れた庭園での仲睦まじい夫婦ショットを公開し、読者から反響が寄せられている。【映像】高橋英樹、妻と水着でハワイのビーチを満喫高橋は「素敵な庭園で、楽しく！素敵な写真撮影ができました」とつづり、「傘寿＋一年目 二人で歩んできた道」と、妻と仲睦まじく過ごしていることをコメント。続けて、「これからも、陽気に 楽しく ぼちぼちと 仲良し道中です」