経済アナリストの森永卓郎さんが、１月１５日、ラジオ番組に出演し、がん闘病中の体調について語りました。 【写真を見る】【がん闘病】森永卓郎さん「この１年で、一番状態が悪い」「お腹とか背中の、中心部の周りが、激痛が走るようになって」「筋力が落ちて、スイスイ歩けない」腫瘍マーカーの数値は正常値の上限の100倍以上番組冒頭、司会者が、森永卓郎さんが前日のＹｏｕｔｕｂｅ番組に出演した際、具合があまり