遺産相続の手続きのために依頼者から預かっていた現金3200万円を着服したなどとして、神奈川県の行政書士の男が栃木県警に再逮捕されました。再逮捕されたのは、川崎市の行政書士・野口雅広容疑者（53）です。警察によりますと、野口容疑者は2019年、栃木県に住む女性（50代）から伯母の遺産相続に関する手続きを依頼されました。女性の伯母は、生前、知人の男性から金を借りていて、野口容疑者はその金を返済するためとして現金32