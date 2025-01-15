俺は内田ノブヒコ40歳。サヤカ35歳と出会い再婚したばかりだ。サヤカは前の旦那さんとは死別し、10歳になる息子シュウがいる。俺には子どもはいなくて、前の妻ナオミとは4年前に離婚をした。俺の両親は所有するマンションの1室を、ナオミにタダで貸している。俺とナオミが穏便に離婚できるよう、両親の計らいだった。そのことはあえてサヤカには話さなくてもいいと思っていたのだが……。偶然彼女が知ることとなり、サヤカは激怒し