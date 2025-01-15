福岡管区気象台は福岡県筑後地方に低温注意報を発表している。福岡、北九州地方の強風と波浪注意報は継続中。福岡、北九州地方では15日夕方まで強風や高波に、筑後地方では16日まで低温にそれぞれ注意を呼びかけた。