熊本県警荒尾署は15日、同署管内で警察官をかたる偽電話詐欺が発生し、複数回にわたりお金をだまし取られる被害が出たとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、一般住宅に警察官を装う人物から「あなた名義の口座が犯罪に使われている」と電話があり、検事をかたる人物からも「犯罪に利用された口座の調査をしなければならない。調査には費用がかかる」などと言われたという。