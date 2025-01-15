「SMILE-UP.」は15日、公式サイトを通じて、故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償状況などについて報告。同日時点で補償受付窓口に申告をしたのは1012人となり、すでに補償金を支払ったのは534人とした。【写真あり】3月には…SMILE-UP.Projectで石川県輪島市の町野小学校訪れたキンプリらまた、申告者1012人から複数回の連絡しても返信がない233人を除く、779人のうち767人（約98％）について、被害者救済委員