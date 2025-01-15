九州競輪記者クラブは15日、24年の九州地区表彰選手を発表した。最優秀選手賞は3度のG3優勝を含む8度のVを飾った阿部将大（28＝大分・117期）が初受賞。ガールズ最優秀選手賞は地元の久留米でG1オールガールズクラシックを優勝した児玉碧衣（29＝福岡・108期）、特別賞は世界選手権の男子ケイリンで、日本勢としては37年ぶりに金メダルを獲得した山崎賢人（32＝長崎・111期）が受賞した。また、敢闘賞は荒井崇博（46＝長崎