長崎県警と長崎署は１４日、新上五島町奈良尾郷、新上五島署協議会会長の水村昌司容疑者（４５）を強盗、不同意性交の容疑で逮捕した。発表によると水村容疑者は昨年１２月１５日午前０時頃、長崎市内の商業施設の敷地内で、面識のない県内在住の女性（２０歳代）に性的暴行を加え、女性が持っていたバッグなどの金品（計５万１５００円相当）を奪った疑い。女性と一緒にいた知人が１１０番し、防犯カメラの映像などから特定さ