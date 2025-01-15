お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（54）が15日、都内で行われた日本乳業協会「私らしくヨーグルト新発見」プロジェクト発表会に登場した。この記事の写真を見る同プロジェクトでは、新CMを全国放送するほか、ロゴの制作、全国の量販店で活用できる店頭ポップを制作する。この日は、最近美容のためにヨーグルトを食べている藤本がゲストとして登壇。「私、美容男子でして、美容にはヨーグルトは欠かせない。頻繁にヨーグルトをと