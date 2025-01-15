千葉市消防局はプロ野球・ロッテの鈴木昭汰投手を火災予防運動ポスターに起用しました。火災ゼロを目指す消防局は、昨シーズン自身最多の51試合に登板し、防御率0.73に抑えた鈴木投手の“0点台”にかけ起用。ポスターでは鈴木投手の投球シーンに「火の元チェックでシャットアウト！目指せ火災ゼロ マリーンズのミスターゼロ鈴木昭汰投手」と記載されています。このポスターはチームのホームでもある千葉市内町内自治会、公共施設及