Lisa BaertleinEllen Zhang[ロサンゼルス/北京 １５日 ロイター] - トランプ次期大統領の新たな関税導入方針を受け、米国では昨年末にかけ中国からの輸入が加速した。一部企業が衣料品、玩具、家具、電子製品などの在庫を積み増した。２０日に就任するトランプ氏は、中国製品に大幅な関税課すと宣言している。政権１期目では部品が主なターゲットだったが、エコノミストや専門家によると２期目は完成品が対象になる可能性が