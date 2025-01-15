Kentaro Okasaka［東京１５日ロイター］ - サッポロビールは１５日、４月からのビール類の値上げの影響について、販売数量を年間ベースで前年比２．２％押し下げるとみていることを明らかにした。同社は業界全体の減少幅を２．７％と見込んでおり、同時期に値上げ予定のビール各社より自社への影響は小さいと見積もった。 同日開いた２０２５年の事業方針説明会で説明した。発泡酒などよりも高価格帯のビールの構成比が他