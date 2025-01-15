今年もたくさんのご応募をいただきました「ラジオCMコンテスト」。リスナーの皆さんもどんなコピーを書けば良いか頭を巡らせたのではないでしょうか？ 文化放送ラジオCMコンテスト事務局では、先日今年度の協賛社・KADOKAWAの社員の方に向けて、「ラジオCMとは？」という勉強会を行いました。 実はKADOKAWAの宣伝局では、インターンシップに参加している学生さんや若手社員の方を中心に、社内でラジオCMコンテ