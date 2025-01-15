【動画】和田毅 自主トレ｜https://youtu.be/zH-9cGoSh1s 「引退前にほとんどの選手が『お願いします！』って来たので、これはちょっと断れない..。」 後輩たちの思いに答えるべく自主トレを開催した、元ソフトバンクの和田毅（43） 43歳になった今も、20代のメンバーに負けじと走る姿を見せた。 球界屈指のハードな走り込みで門下生たちの飛躍を支える。