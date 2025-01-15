１１日、瀋陽市康平県臥竜湖のイベント会場で獲れた大きな魚を見せる村民。（瀋陽＝新華社記者／李鋼）【新華社瀋陽1月15日】中国遼寧省瀋陽市康平県で11日、第10回瀋陽臥竜湖冬季漁シーズンの開幕式が行われた。イベントは1カ月余り続き、観光客は「冬捕」と呼ばれる伝統漁の見学や氷雪エンターテインメント、郷土料理などを通じて、地域の特色ある文化を体験できる。１１日、瀋陽市康平県臥竜湖で行われた伝統漁の様子。（