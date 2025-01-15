ＴＯＫＩＯ松岡昌宏主演のテレビ朝日系ドラマ「家政夫のミタゾノ」の第１話が１５日、放送され、２０１６年の放送開始からの歴史を振り返るシーンがあった。２０１６年にスタートした同ドラマ。冒頭で、家政夫・三田園（松岡）が１人登場し、「こちら歴代の家政婦たち。それと、うかがったお家の方々でございます。とてもいい思い出のものもあれば、二度と思い出したくないものも…」と歴代家政婦の顔が大きなパネルで６枚並び