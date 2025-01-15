北海道で6日、雪の壁から軽自動車が飛び出し、撮影車が急ブレーキでスリップしつつ衝突を免れた。また東京でも10日、自転車が信号無視して車と接触寸前となるなど、危険な飛び出しが相次いでいる。【北海道】除雪の壁から車でヒヤリ北海道・江別市の雪道で6日午後7時過ぎ、カメラがとらえたのは、除雪された雪の壁からオレンジ色の軽自動車が飛び出してきた瞬間だ。「やばい！」と、とっさに急ブレーキを踏んだが、右へ左へと大き