今月引退する新幹線の検査車両ドクターイエローが、名古屋市港区の「リニア・鉄道館」に保存されることになりました。 【写真を見る】“見ると幸せになる”新幹線 ドクターイエロー 今月引退の車両はJR東海「リニア・鉄道館」で保存・展示が決定 線路の歪みや電気関係の設備を点検するために走行し、「新幹線のお医者さん」とも呼ばれるドクターイエロー。およそ10日に1度走行し、その時間