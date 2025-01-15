元ももいろクローバーの女優早見あかり（29）が、14日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演し、生理中のメンタル管理について話した。早見は番組冒頭で「私は生理前になると敏感に物事を捉えてしまって、普段だったら全く気にならないことがイライラしたりとか、涙が勝手に出てきたりとか」。生理前のメンタル不調を明かし「そのイライラをぶつけることによって本当の私はそんなこと思ってな