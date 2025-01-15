スターバックスコーヒーは2025年1月15日から、バレンタインの新作ドリンク「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」の販売がスタートしました。Xでは、早くも"スタバの新作"がトレンド入り。「濃厚なチョコレートの風味が◎」「濃ゆくて美味しい」「過去1好きかもレベル」「めちゃおいしい！！」と、甘党の人から絶大な支持を得ています。記者も発売日に注文してみました。チョコレートの可能性が詰まった濃厚な一杯 ブ