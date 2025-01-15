BYDはブラジル事業の急拡大を進めてきたが、工場の建設中断という思わぬ壁にぶつかった。写真はブラジルのBYD販売店（同社ブラジル法人のウェブサイトより）中国のEV（電気自動車）最大手の比亜迪（BYD）がブラジル北東部のバイア州カマサリ市で進めていた新工場の建設が、現地の政府機関の命令により中断したことが明らかになった。バイア州の労働監督当局は2024年12月23日、複数の関係機関で組織した合同調査チームがBYDの工場建