今なら分かる挨拶するもニコリともしない。気難しそうなアパートの大家さんとの出会いシェアハウス「しらゆき荘」の管理人、曾祖母のゆき枝（87）が緊急入院することとなり、管理人代理を押し付けられたひ孫の六花（ろっか）は、急遽シェアハウスに住み込むことに。訪れたシェアハウスで出迎えてくれたのは、大きな白い犬のポコと各務士郎（通称シロ）。謎の男シロ、そして、大学生の佐久田、美容師の天音、守倉匠・菜々親子、ブラ