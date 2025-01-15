お久しぶりです！本の内容？それとも話題性？書店員が新刊の入荷数を決める基準／まちの本屋の御書山さん2（1）堅物すぎる新人バイト・不破と、ミステリアスな先輩美女・御書山さんのワーキングラブコメディ！大学生の不破は、まちの書店でアルバイトをしている。書店員として出版社の営業とやりとりをしたり、フェアの設営を手伝ったお礼に先輩の御書山さんから映画に誘われたりと、仕事もプライベートも空回りつつも前向きに奮闘