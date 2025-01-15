韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が逮捕されたなかで、その妻であるキム・ゴンヒ大統領夫人も“学位”取り消しの危機に直面している。【注目】尹大統領の「盾」はもう使えない…キム夫人、四面楚歌淑明女子大学が最近、キム・ゴンヒ夫人の修士論文を「盗用」と暫定的に結論付けたことに続き、国民大学が博士学位の取り消しを検討していることが明らかになった。１月15日、『韓国日報』によると、国民大学のイ・ウンヒョン対