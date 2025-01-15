バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が日本代表DF伊藤洋輝について言及した。14日、ドイツ紙『ビルト』がコメントを伝えている。現在25歳の伊藤はジュビロ磐田で頭角を表すと、2021年夏にシュトゥットガルトへレンタル加入し、翌年夏に完全移籍への移行が発表された。3シーズンに渡って最終ラインの主軸として活躍し、公式戦通算97試合の出場で2ゴール5アシストをマーク。今夏には欧州屈指の名門バイエルンが契約解除