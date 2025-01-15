ロカユニバーサルデザイン株式会社は、角型フィルター用の保護カバー「ホルダーシールド」を1月14日（火）に発売した。直販価格は150mm幅モデルが2,970円、100mm幅モデルが2,530円。 2024年に同社が発売した「HT100 IV」向けのホルダーシールドに加え、HT100/150 IIIおよびIIシリーズを含む、同幅のフィルターホルダーで使用可能とした製品。 従来、撮影場所