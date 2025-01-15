映画『アンダーニンジャ』（1月24日公開）の公式SNSにて、白石麻衣の金髪＆制服姿が公開され、「可愛い」と絶賛の声が寄せられている。 【画像】金髪＆制服姿の白石麻衣／山崎賢人＆間宮祥太朗の「証明写真ガイドライン」 ■“可愛すぎる”がNGの白石麻衣「証明写真ガイドライン」 同作は山崎賢人（崎は、たつさきが正式表記）が主演を務める忍者エンターテインメント。白石は忍者組織に所属する凄腕くノ一・鈴木を