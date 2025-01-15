15日15時現在の日経平均株価は前日比103.90円（-0.27％）安の3万8370.40円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は786、値下がりは785、変わらずは67。 日経平均マイナス寄与度は102.06円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が31.57円、リクルート が13.81円、ＮＴＴデータ が8.96円、第一三共 が8.58円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を41.73円押し上げている