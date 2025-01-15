15日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝157円31銭前後と、前日午後5時時点に比べ18銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円92銭前後と43銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース