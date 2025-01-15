【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■ELSEE初のファンミーティングイベントを2月8日に東京・渋谷で開催！ AKARI、KARIN、NANAMI、PONO、HINAの5人からなるダンス＆ボーカルグループ・ELSEE（読み：エルシー）が、新曲「Reset ≠ Reboot」（読み：リセットリブート）を1月15日に配信リリース。MVを同日21時にプレミア公開することを発表した。 前作「POW POW」では、Giga & TeddyLo