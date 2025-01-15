15日午前、対馬市の海上で、漁船と韓国籍の鮮魚運搬船が衝突する事故がありました。ケガ人はいませんでした。 15日午前8時50分頃対馬市の浅茅湾で「韓国籍の船と衝突した」と、対馬市の漁協から第7管区海上保安本部に通報がありました。 衝突したのは、対馬市の漁船「つなくいーん2」と韓国籍の鮮魚運搬船「ボギョン マリン」で、漁船が転覆。漁船には船長の20代の男性1人が乗船していて海に投げ出されましたが、鮮魚運搬