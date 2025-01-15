アナウンサーの鷲見玲奈が、1月14日（火）放送の「夫が寝たあとに」に出演。出産当時の夫におくった写真とLINEを公開した。【映像】鷲見玲奈が夫に送った出産直後の写真同番組は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める"ママの本音"を語り尽くす育児家事特化バラエティ。今回はフリーアナウンサーの鷲見玲奈がゲストとして登場し、出産や育児、夫について語った。2022年に一般男性と結婚し、現在は生後9ヶ月の娘を