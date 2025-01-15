忘年会、新年会、さらには歓送迎会など、社内で行われるイベント。コロナも落ち着き社内イベントが復活しつつある中、若手社員が幹事を任されることもあるようだ。【映像】「トイレの清潔さや酒の銘柄にも配慮」…“幹事マスター”のこだわり株式会社ジェイックの調査によると、20代社員のおよそ7割は幹事を経験したことがなく、経験したことがあるのはわずか3割との結果が出ている。一方で、社内イベントの幹事を行ったこと